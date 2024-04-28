الأرياني يحذر من استقدام المئات من عناصر مليشيا الحوثي لليمن تحت غطاء "المنح الدراسية"

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، إنه ينبغي على المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي تكريس الجهود لدعم الحكومة لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.

وحذر معمر الإرياني حسبما نقلت قناة اليمن الفضائية مساء اليوم الأحد من مغبة إقدام ايران على استقدام المئات من عناصر مليشيا الحوثي، تحت غطاء المنح الدراسية، والزج بهم في معسكرات تابعة للحرس الثوري لتدريبهم على إعادة تجميع الأسلحة من صواريخ باليستية وموجهة وطائرات مسيرة، وصناعة الألغام والعبوات الناسفة، وتحويلهم لأدوات لقتل اليمنيين.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بعدم الوقوف مكتوف الأيدي تجاه ما تفعله إيران في اليمن.