نهائي الكونفدرالية الأفريقية.. الزمالك يصل الملعب البلدي لمواجهة نهضة بركان

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الملعب البلدي ببركان استعداداً لخوض مباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت المغرب، العاشرة بتوقيت القاهرة على الملعب البلدي ببركان.

وحرص لاعبو الزمالك وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية الملعب قبل بدء عمليات الإحماء.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا