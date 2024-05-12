مدير مكتبة الإسكندرية يشارك فى افتتاح متحف الشاعر اليونانى كفافيس

شهد الدكتور احمد زايد مدير مكتبة الاسكندرية الافتتاح الرسمي لمتحف كفافيس بعد تطويره وتجديده بدعوة من مؤسسة اوناسيس، بحضور ايكاترينى ساكيلاروبولو ؛ رئيسة الجمهورية اليونانية ولينا ميندونى؛ وزيرة الثقافة اليونانية وايوانيس بيرجاكيس القنصل العام لليونان بالإسكندرية. واعضاء الجالية اليونانية بالإسكندرية.

واشاد الدكتور زايد بالترميم والشكل الجديد لمنزل الشاعر اليونانى العظيم قسطنطين كفافيس ، واكد ان بيت كفافيس يعد جوهرة اثرية ثمينة فى عروس البحر المتوسط ، كما انه يرصد رحلة احد اهم الشعراء المصريين اليونانين .

جدير بالذكر ان متحف كفافيس يقع في وسط الاسكندرية وكان مقر اقامة الشاعر اليونانى كفافيس حيث عاش معظم حياته.

وافتتح متحف كفافيس بالاسكندرية عام ١٩٩٢ مبادرة من المؤرخ والكاتب كوستيس موسكوف الى ان قامت مؤسسة اوناسيس اليونانية بتطويره وترميمه لاعادة افتتاحه مرة اخرى امس وسط اجواء احتفالية أنيقة.