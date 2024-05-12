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الأحد 12 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

البابا تواضروس الثاني يشهد حفل تكريم طلاب جامعتي أكتوبر والجلالة

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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وصول قداسة البابا تواضروس الثاني لحفل تكريم طلاب جامعة أكتوبر وجامعة الجلالة واحتفالهم بنجاحهم وتخرجهم هذا العام في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وتحديدًا في مسرح الأنبا رويس.

يعتبر هذا الحفل مناسبة مميزة حيث يكرم فيها البابا تواضروس الثاني الطلاب الذين حققوا نجاحًا ملحوظًا وتفوقًا أكاديميًا في دراستهم.

و هذا حفل التكريم هذا اعترافًا بالجهود الكبيرة التي بذلها الطلاب خلال فترة دراستهم، ويعبر عن تقدير الكنيسة لتفانيهم ونجاحهم المستحق. يمثل هذا الحفل أيضًا فرصة للطلاب للتعبير عن فخرهم وسعادتهم بتخرجهم وتحقيقهم لهذا الإنجاز الهام في حياتهم الأكاديمية.

بالإضافة إلى ذلك، يُعَدُّ وصول قداسة البابا تواضروس الثاني إلى هذا الحفل بمثابة شرف كبير للطلاب، حيث يمكنهم مشاركة فرحتهم واحتفالهم بنجاحهم مع البابا الروحي للأقباط الأرثوذكس. إن وجود البابا تواضروس الثاني في هذا الحفل يعزز الروح المعنوية للطلاب ويعكس دعمه وتشجيعه المستمر لهم.

قداسة البابا تواضروس الثاني أكتوبر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية مسرح الانبا رويس الارثوذكس الروح المعنوية