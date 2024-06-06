محافظ الفيوم يُشدد على رفع كفاءة منظومة النظافة العامة والتصدي بقوة لجميع التعديات

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ضرورة الاهتمام برفع كفاءة منظومة النظافة العامة بجميع المراكز والمدن، وتحسين الشكل الجمالي والحضاري، جنباً إلى جنب مع أعمال النظافة اليومية ورفع التراكمات الترابية داخل الكتل السكنية، مشدداً على ضرورة التصدي بقوة لجميع التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء غير المرخص، وإزالة التعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وجاء ذلك خلال اجتماع محافظ الفيوم مع رؤساء المراكز والمدن، لمتابعة إجراءات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، طبقاً لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، والتأكد من انتظام دورة العمل الخاصة بهذا الملف، والتشديد على سرعة إنهاء الإجراءات لخدمة المواطنين المتقدمين للتصالح.

وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ المتحدث الرسمي للمحافظة.