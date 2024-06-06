استعدادًا لعيد الأضحى.. محافظ الفيوم يوجه برفع درجة التأهب إلى الدرجة القصوى

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن خطة المحافظة استعداداً لعيد الأضحى المبارك، ورفع درجة التأهب إلى الدرجة القصوى بجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، مشدداً على تكثيف الحملات على المواقف والطرق والمزارات السياحية والمتنزهات الترفيهية والأسواق ومحال الجزارة والشوادر ومنافذ بيع اللحوم، والتواجد الميداني لكافة القيادات التنفيذية والأمنية، لتحقيق الاستجابة السريعة والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام محافظة الفيوم، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، واللواء خالد حسن مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، ووكلاء الوزارة، ورؤساء مجالس المدن، ومديري المديريات الخدمية، والمتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، وممثلي المؤسسات والجمعيات الأهلية، وعدد من مسئولي الجهات ذات الصلة.

تناول الاجتماع، بحث استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وخطة كل قطاع من القطاعات خلال فترة أيام العيد وما قبلها، للتأكد من الجاهزية والتأهب إلى الدرجة القصوى، والجدية فى العمل واليقظة التامة، من خلال اللجان المشكلة في كل قطاع من القطاعات على حده، للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة، والاستجابة بشكل عاجل لشكاوى المواطنين، من خلال غرف العمليات بكل مركز من مراكز المحافظة بالتعاون مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، وغرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة الفيوم.