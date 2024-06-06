تخصيص المساجد الكبرى بالفيوم و159 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على تطبيق الضوابط التى أقرتها وزارة الأوقاف فيما يتعلق بصلاة عيد الأضحى بالساحات والمساجد الكبرى، مشدداً على المتابعة المستمرة من رؤساء المدن ومسئولي مديرية الأوقاف لجميع الإجراءات المنظمة لذلك، موضحاً أنه تم تخصيص 159 ساحةً ـ حتى الآن ـ بجانب المساجد الكبرى التى تؤدى فيها صلاة الجمع، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

محافظ الفيوم: تكثيف عمليات النظافة بنطاق الساحات والمساجد

ووجه محافظ الفيوم بتكثيف عمليات النظافة بنطاق الساحات والمساجد المخصصة لصلاة العيد، ورفع تراكمات القمامة والمخلفات أولاً بأول، لضمان سلامة وصحة المواطنين وتوفير الأجواء المناسبة لهم، كما وجه برفع كفاءة المتنزهات والحدائق وكافة مواقع المزارات السياحية والأماكن الترفيهية، مؤكداً على تقسيم العمل إلى ورديات وزيادة أعداد عمال النظافة وتوفير الصيانة اللازمة للمعدات لتكون بكامل جاهزيتها.

رفع درجة التأهب إلى الدرجة القصوى

وجاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، للإعلان عن خطة المحافظة استعداداً لعيد الأضحى المبارك، ورفع درجة التأهب إلى الدرجة القصوى بجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، مشدداً على تكثيف الحملات على المواقف والطرق والمزارات السياحية والمتنزهات الترفيهية والأسواق ومحال الجزارة والشوادر ومنافذ بيع اللحوم، والتواجد الميداني لكافة القيادات التنفيذية والأمنية، لتحقيق الاستجابة السريعة والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة.