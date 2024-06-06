بالفيديو.. مدير الأمصال بوزارة الزراعة يوضح موقف مصر من الاكتفاء الداجني

أكد الدكتور محمد سعد، مدير الأمصال واللقاحات البيطرية بوزارة الزراعة، أن الاستثمار في مجال الدواجن آمن ومربح، مشيرا إلى أن هناك 22 شركة إنتاج دواجن بالصين تبحث تعزيز التعاون مع مصر في مجال إنتاج الأعلاف.

وأضاف الدكتور محمد سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الشركات الصينية جاءت لمصر لبحث سبل الاستثمار؛ بسبب المناخ الآمن والمثمر.

وتابع الدكتور محمد سعد: هناك دعم كامل من القيادة السياسية لتعزيز الإنتاج الداجني والحيواني، معلقا: لدينا اكتفاء ذاتيا في قطاع الدواجن، خاصة أن هناك إقبالا من المستثمرين عليه؛ باعتباره استثمارا مربحا وآمنا.

وأتم بقوله: تم حل مشكلات الأعلاف التي سببت أزمة كبيرة في الأسعار لمصنعات الدواجن كافة.