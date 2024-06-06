تشاهدون اليوم| مصر تستضيف بوركينا فاسو في تصفيات مونديال 2026.. والسعودية تصطدم بباكستان في آسيا

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات، والتى جاءت كالتالى:

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026:

12:00 إندونيسيا × العراق

01:45 بنغلادش × أستراليا

03:00 سنغافورة × كوريا الجنوبية

03:00 فيتنام × الفلبين

03:00 الصين × تايلاند

03:00 هونغ كونغ × إيران

03:10 ميانمار × اليابان

04:00 كوريا الشمالية × سوريا

04:30 الهند × الكويت

05:30 أوزبكستان × تركمنستان

06:00 قيرغيزستان × ماليزيا

06:30 باكستان × السعودية

07:00 فلسطين × لبنان

07:00 النيبال × الإمارات

07:00 أفغانستان × قطر

08:30 الأردن × طاجيكستان

08:30 البحرين × اليمن



التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026:



04:00 مالاوي × ساوتومي و برينسيب

07:00 ليبيا × الموريشيس

07:00 الكونغو × النيجر

07:00 موريتانيا × السودان

07:00 غينيا بيساو × إثيوبيا

10:00 مالي × غانا

10:00 الجزائر × غينيا

10:00 السينغال × جمهورية الكونغو

10:00 بنين × رواندا

10:00 مصر × بوركينا فاسو