تشاهدون اليوم| مصر تستضيف بوركينا فاسو في تصفيات مونديال 2026.. والسعودية تصطدم بباكستان في آسيا

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات، والتى جاءت كالتالى:
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026:
12:00 إندونيسيا × العراق
01:45 بنغلادش × أستراليا
03:00 سنغافورة × كوريا الجنوبية
03:00 فيتنام × الفلبين
03:00 الصين × تايلاند
03:00 هونغ كونغ × إيران
03:10 ميانمار × اليابان
04:00 كوريا الشمالية × سوريا
04:30 الهند × الكويت
05:30 أوزبكستان × تركمنستان
06:00 قيرغيزستان × ماليزيا
06:30 باكستان × السعودية
07:00 فلسطين × لبنان
07:00 النيبال × الإمارات
07:00 أفغانستان × قطر
08:30 الأردن × طاجيكستان
08:30 البحرين × اليمن
التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026:
04:00 مالاوي × ساوتومي و برينسيب
07:00 ليبيا × الموريشيس
07:00 الكونغو × النيجر
07:00 موريتانيا × السودان
07:00 غينيا بيساو × إثيوبيا
10:00 مالي × غانا
10:00 الجزائر × غينيا
10:00 السينغال × جمهورية الكونغو
10:00 بنين × رواندا
10:00 مصر × بوركينا فاسو