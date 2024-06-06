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الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم| مصر تستضيف بوركينا فاسو في تصفيات مونديال 2026.. والسعودية تصطدم بباكستان في آسيا

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات، والتى جاءت كالتالى:
 تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026:

12:00 إندونيسيا × العراق
01:45 بنغلادش × أستراليا
03:00 سنغافورة × كوريا الجنوبية
03:00 فيتنام × الفلبين
03:00 الصين × تايلاند
03:00 هونغ كونغ × إيران
03:10 ميانمار × اليابان
04:00 كوريا الشمالية × سوريا
04:30 الهند × الكويت
05:30 أوزبكستان × تركمنستان
06:00 قيرغيزستان × ماليزيا
06:30 باكستان × السعودية
07:00 فلسطين × لبنان
07:00 النيبال × الإمارات
07:00 أفغانستان × قطر
08:30 الأردن × طاجيكستان
08:30 البحرين × اليمن
 

التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026:
 

04:00 مالاوي × ساوتومي و برينسيب
07:00 ليبيا × الموريشيس
07:00 الكونغو × النيجر
07:00 موريتانيا × السودان
07:00 غينيا بيساو × إثيوبيا
10:00 مالي × غانا
10:00 الجزائر × غينيا
10:00 السينغال × جمهورية الكونغو
10:00 بنين × رواندا
10:00 مصر × بوركينا فاسو

تشاهدون البوم منتخب مصر مصر السعودية باكاستان تصفيات افريقيا الموهلة لكأس العالم 2026