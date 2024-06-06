وزير الكهرباء: تقييم شركات التوزيع في نسب الفقد والتحصيل بنهاية يونيو

علمت "البوابة نيوز"، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة للكهرباء خلال الاجتماع مع رؤساء شركات التوزيع التسع، أكد أنه سيتم علي نهاية 30 يونيو الجاري مع نهاية العام المالي تقييم كل شركات التوزيع وخلال الاجتماع أكد تقليل نسبة الفقد.

وأوضح خلال الاجتماع سيتم المرور على حالات سرقات التيار عن طريق مأمور الضبط القضائي وتكثيف العمل مع شرطة الكهرباء وأهمها المناطق الأكثر خطورة والتعاون والتنسيق مع الشركة القائمة بأعمال الكشف "شعاع " وكانت قد بدأت شركة شعاع بالكشف على العدادات الميكانيكية وبعد ذلك تم الكشف علي العداد مسبوق الدفع واحتساب التسويات علي العدادات " طبقا للائحة التجارية".

وأشار إلي انه سيتم تغير العدادات الميكانيكية إلي مسبوق الدفع وأن المشتركين الذين عليهم مديونيات أكثر من 20 ألف جنيه يتم تنبيههم بدفع المديونية وتغيير العدادات ويتم المرور عليهم دائما للتواصل معهم في حالة عندهم علم أو لا والمشتركين بمسبوق الدفع ولم يتم دفع المديونيات وهارب من الدفع يتم مرور عليه دائما لمعرفة هل العين مغلقة أو سارق تيار كهربائي؟.

من ناحية أخري أوضح أن الأنشطة الصناعية والتجارية وكبار المشركين يتم المراجعة عليهم لأنهم يتسببوا دائما في نسب فقد عالية وأن لم يتم دفع الفواتير أولا بأول وكبار المشتركين على الجهد المتوسط " المصانع " يجب معاينة العدادات أولا بأول، حيث إن الشركة القابضة الكهرباء وضعت خطة لبدء تركيب أجهزة داخل عدد من مكونات الشبكة مثل محولات التوزيع الموجودة بالشوارع تحدد مكان سرقة التيار الكهربائي وبالوقت وذلك بالمناطق الأكثر انتشارا لسرقات التيار الكهربائى .

يذكر أنه كان هناك حالة من الطوارئ بجميع شركات التوزيع على مستوى الجمهورية خاصة بعد اجتماع الوزير الأسبوع الماضى برؤساء الشركات طالبهم فيها بزيادة نسبة التحصيل والحد من نسبة الفقد، كما تم تشكيل لجنة للمتابعة والرقابة على جميع الشركات.