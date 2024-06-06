هيئة موانئ البحر الأحمر: انطلاق آخر أفواج حجاج بيت الله الحرام اليوم

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم، انطلاق أخر أفواج حجاج بيت الله الحرام على العبارة آيلة وعلى متنها 1381 حاجا و32 باص حج، حيث تم تفويج 6300 حاج و148 باص حج من خلال رحلات مكوكية للعبارتين آيلة وكوين نفرتيتي.

غرفة موسم الحج: لم تتلقَ أي شكاوى من الشركات السياحية أو الحجاج

وأكدت الهيئة، أن غرفة العمليات المشكلة بناء على توجيهات اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، لمتابعة موسم الحج والوقوف على الإجراءات العملية والتشغيلية، لم تتلقي أي شكاوى من الشركات السياحية او الحجاج، كما تم التنسيق مع شركات السياحة والتوكيل الملاحي لمتابعة الأتوبيسات أثناء مرورها بالكمائن لضمان سلامة وصولهم للميناء حتى ركوب العبارات الخاصة بهم.

وقام مدير ميناء نويبع بالتنسيق مع الجهات العاملة بالميناء (شرطة الميناء والجوازات والجمارك والحجر الصحي)، من أجل سرعة إنهاء الإجراءات وتذليل كافة العوائق لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتم تزويد صالات السفر بعدد من العاملين المدربين، وعدد من الكراسي المتحركة لكبار السن وكافة الإسعافات الطبية، والتعاون بين موظفي خدمة المواطنين من إدارة الشرطة وموظفي إدارة الميناء لمساعدة الحجاج، والتنسيق بين إدارة الميناء وشرطة الميناء بتنظيم دخول الحمالين إلى الميناء سعت دخول العبارات للموانئ مع تواجد عدد مناسب من الحمالين بالزي الموحد أمام مداخل صالة السفر قبل دخول الأتوبيسات ولعدم استغلال الحمالين للركاب.