6 معلومات عن مشروع محطة معالجة صرف صحي كيمان المطاعنة بالأقصر

الخميس 06/يونيو/2024 - 11:44 ص

توجه المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، اليوم الخميس، إلى مركز إسنا جنوب المحافظة، في جولة تفقدية، لمتابعة جهود التنمية بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك برفقة الدكتور محمد رزق رئيس مدينة إسنا، والمهندس أسعد مصطفي منسق الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر، واللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس أحمد ياسر مساعد نائب وزير الإسكان، وعدد من القيادات التنفيذية.

وخلال الجولة، تابع محافظ الأقصر، الأعمال الجاري تنفيذها لإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية كيمان المطاعنة بمركز إسنا، حيث قدم منفذو المشروع، عرضا تقديميا عن موقف تنفيذ أعمال العقد، والتحديات التي تواجه أعمال التنفيذ، والدعم الذي تقدمه الوزارة، ومحافظة الأقصر وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، للتغلب على كافة التحديات التي تواجه أعمال التنفيذ.

رافق المحافظ، قيادات شركة مياه الشرب والمشروع بالأقصر، وهم كل من المهندسة مروة محمد علي رئيس وحدة المشروع، والمهندس محمد فوزى مدير عام المشروع، واللواء عصام سعد مدير عام الأمن بشركة مياه الشرب بالأقصر.

6 معلومات عن مشروع محطة الكيمان

وحول تفاصيل المشروع، أوضح المهندس عماد الضوي منسق عام مشروعات التعاون الدولي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، بعض المعلومات عن محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية كيمان المطاعنة بمركز إسنا كالتالي:

1 – هي محطة إنشاء جديد بطاقة تصميمية 21 ألف م3/يوم قابلة للتوسع حتى 28 ألف م3/يوم، وتنفذها إحدى الشركات الخاصة.

2 - المحطة يتم إنشاؤها علي مساحة 260 فدان بتمويل من بنك التنمية الإفريقي.

3 - تستهدف خدمة تجمع قروى الكيمان بعدد 5 قرى وتوابعها هم (الكيمان - الغريرة - طفنيس - أصفون - توماس 3 ).

4 – تم مد هذه القرى وتوصيلها بخدمة الصرف الصحي المتكامل، ضمن مشروعات الصرف الصحى بمحافظة الأقصر لخدمة عدد سكان حوالى 237 ألف نسمة.

5 - تم الانتهاء من تنفيذ كافة العقود المسندة للشركة ضمن أعمال البرنامج وفقاً للتواريخ المحددة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو الاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة.

6 - تم تصميم المشروع بنظام المعالجة التى تمكن من إعادة استخدام المياه المعالجة طبقا للاشتراطات الخاصة بالكود المصري.

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