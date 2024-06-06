محافظ الشرقية يتابع أعمال الرصف والتطوير الجارية بالشوارع الداخلية بأبو كبير

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء أعمال رفع كفاءة ورصف وتطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، وذلك ضمن خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع مراكز ومدن المحافظة لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

أكد محافظ الشرقية، أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء وذلك تنفيذاً لخطة تطوير وتجميل مدن المحافظة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ومن جانبه تابع رئيس مركز ومدينة أبو كبير، انتظام سير أعمال الرصف الجارية بشارع الإدارة التعليمية على مساحة مسطحة 1750 م2 من إجمالي مساحة 51 ألف متر مربع وبتكلفة إجمالية 18 مليونا و656 ألف جنيه ضمن خطة الرصف للشوارع الداخلية للمركز بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 /2024 لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.