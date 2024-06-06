جامعة عين شمس تلتقي المدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرنكفونية بالشرق الأوسط

التقت غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس، بـ“جان نويل باليو” المدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية بالشرق الأوسط لمناقشة الأنشطة الفرنكوفونية والمشروعات المختلفة بين جامعة عين شمس والوكالة الجامعية للفرنكوفونية في مجالات القانون والتجارة والطب .

جاء ذلك بحضور رشا رمضان ممثلة الوكالة بمصر ومدير المكتب الوطني الجديد للوكالة الجامعية للفرنكفونية بالقاهرة، وشارك في اللقاء من جامعة عين شمس خالد قدري عميد كلية التجارة، شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، إيمان عبد السلام منسق برنامج الدراسة باللغة الفرنسية بكلية التجارة وشريف العطافي الأستاذ المساعد بكلية الحقوق.

وخلال اللقاء أوضحت فاروق أن هذا التعاون يأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا وهو ما يتماشى مع فلسفة جامعة عين شمس في فتح مجالات التعاون والاستفادة منها في مختلف المجالات.

وتناول اللقاء عرض لنجاح أهم الشراكات بين جامعة عين شمس والجامعات الفرنسية مثل شراكة كلية التجارة و جامعة بواتييه وشراكة كلية الحقوق وجامعة ليون ٣.

كما أوضح خالد قدري عميد كلية التجارة أنه منذ عام 2000 تم توقيع اتفاقية بين كلية التجارة جامعة عين شمس ومعهد إدارة الشركات جامعة بواتييه بفرنسا الحاصل على الاعتماد من هيئة دولية لضمان الجودة ومنذ ذلك الحين تسري هذه الاتفاقية وتُجدد تلقائياً كل أربع سنوات إدراكاً من الجامعتين بأهمية استمرار التعاون الثقافي والعلمي بينهما.

وقامت شهيرة سمير بعرض النقاط العريضة للبروتوكول المقترح الخاص ببرنامج الدراسة باللغة الفرنسية بكلية الطب

وأكد جان نويل على أهمية التعاون في مجال الطب وأشارت فاروق إلى مجالات التعاون المختلفة بين كلية الهندسة والجامعات الفرنسية ومن أهمها جامعة ستراسبورغ.

كما أعرب جان نويل باليو عن سعادته بالتعاون بين جامعة عين شمس والوكالة الفرنكفونية وخاصة نجاح المشروع الإقليمي للعيادات القانونية والذي تشارك فيه جامعة عين شمس والعمل على استمرار هذا النجاح .

وعبروا عن سعادتهم باستضافة الجامعة في المؤتمر العلمي الـ ١٢ للجامعة في جلسة الفرنكوفونية للحديث عن مجالات التعاون المختلفة بين الوكالة والجامعة.

وفى ختام اللقاء قدمت نائب رئيس الجامعة الدعوة للسادة الضيوف للمشاركة في المحافل ذات الصلة بجامعة عين شمس في أى مناسبة لاحقة.