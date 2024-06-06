جامعة قناة السويس تحافظ على تقدمها في التصنيف العالمي QS 2025

أوضح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن تصنيف QS كيو إس يعد من أقوى التصنيفات العالمية من حيث شمولية معاييره فى تقييم الجامعات فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أن مؤسسة التصنيف البريطاني كيو إس QS قد أعلنت مساء 4 يونيو 2024 نتائج التصنيف العالمي للجامعات لعام 2025.

وأضاف مندور، أن تصنيف كيو إس العالمي للجامعات هذا العام يعد هو الأكبر مقارنة بالأعوام السابقة، حيث ضم تصنيف هذا العام 1503 جامعة من 106 دول بزيادة 21 جامعة جديدة مصنفة عن العام الماضي.

وقد أظهرت مؤشرات تصنيف QS البريطاني لتقييم الجامعات 2025، احتلال جامعة قناة السويس الترتيب الثامن مكرر بين 15 جامعة مصرية تم إدراجها هذا العام وتصنف (1201- 1400) عالمياً لعام 2025 للعام الرابع على التوالي.

وأوضح رئيس الجامعة، أن تقيم الجامعات يتم وفقا لمعايير رئيسية منها الاستشهادات لكل عضو هيئة تدريس 20% والتي جاءت فيها جامعة قناة السويس في الترتيب الخامس بين 15 جامعة مصرية مقارنة بالترتيب السادس للعام الماضي، ومعيار نسبة أعضاء هيئة التدريس للطلاب 10% والتي اتحلت فيه الجامعة المركز السادس مصريا. ويلي ذلك تقييم التعاون الدولي 5% والذي يشمل نسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب للمصريين بالجامعة، ونسبة الطلاب الأجانب للطلاب المصريين 5%.

ويتم تقييم نسبة التعاون البحثي الدولي للجامعات 5% وقد حققت فيه جامعة قناة السويس الترتيب العاشر مصريا.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن التميز الملحوظ لجامعة قناة السويس في التعاون الدولي يعود لزيادة معدلات النشر الدولي بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين، حيث مثلت الأبحاث ذات التعاون الدولي نسبة 67.6% من مجمل الأبحاث المنشورة، وكان اسهام الأبحاث المنشورة في تخصصات علوم الحياة والعلوم الطبية النسبة الأكبر في هذا التعاون، يليها تخصصات العلوم الهندسية والعلوم الطبيعية.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن جامعة قناة السويس قد احتلت المركز 651-700 في مجال الطب هذا العام في تصنيف المواد الاكاديمية2025 QS، وأيضا في هذا التصنيف، يتم تقييم معيار الاستدامة داخل الجامعات بنسبة 5%، والذى يقوم بتقييم الأثر الاجتماعي والبيئي للجامعات كمركز للتعليم والبحث.

وقد احتلت جامعة قناة السويس المركز 700 عالميا والخامس مصريا بين 15 جامعة مقارنة بالمركز 12 في العام الماضي.

وجامعة قناة السويس تعد من الجامعات ذات الأثر الاجتماعي والبيئي القوى في منطقة قناة السويس وسيناء من خلال العديد من القوافل الطبية، البيطرية والاجتماعية والعديد من ورش العمل التي تخدم المواطنين وتعمل على حل المشاكل البيئة التي تواجههم.

وأضاف الدكتور سامح سعد مدير مكتب التعاون الدولي، أنه يتم تقييم السمعة الأكاديمية للجامعة بنسبة (30%) باستقصاء آراء الخبراء الأكاديميين، حيث تم جمع آراء الخبراء فيما يتعلق بجودة التدريس والبحث العلمي في جامعات العالم. يلي ذلك معيار السمعة المجتمعية (20%)، وتم الاستعانة بأرباب العمل في جميع أنحاء العالم التي يستقبلون فيها الخريجين الأكثر كفاءة وابتكاراً وفعالية.

وأوضحت الدكتورة الهام الخواص مدير وحدة التصنيف بمكتب التعاون الدولي، أن إدراج جامعة قناة السويس فى التصنيفات العالمية يعد ثمرة جهود إدارة الجامعة فى تعزيز البحث العلمي من حيث الجودة والأداء مع دعم الباحثين فى شتى المجالات، وأيضا لجهود جامعة قناة السويس فى وضع السياسات الداعمة لتحقيق المعايير المختلفة المؤهلة لها فى التصنيفات العالمية على مختلف القطاعات مثل قطاع الطلاب وقطاع البيئة وخدمة المجتمع.