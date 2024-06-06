جامعة عين شمس تستضيف ملتقى الصندوق المشترك للعلوم والتكنولوجيا بين مصر وأمريكا

استضاف مركز الابتكار وريادة الأعمال ASU-iHub بجامعة عين شمس فعاليات ملتقى الصندوق المشترك للعلوم والتكنولوجيا بين الولايات المتحدة ومصر والمقام بالتعاون بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار والأكاديمية الوطنية للعلوم والهندسة والطب بالولايات المتحدة الأمريكية.

بحضور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ولاء محمد شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)‏، سارة ستاتون - نائب مدير مكتب العلوم والتكنولوجيا بوزارة الخارجية الأمريكية، أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي لشئون الإستراتيجية والتأهيل لسوق العمل، هدى أبو شادي - عضو هيئة مستشاري رئيس الجمهورية للتعليم والبحث العلمي وأستاذ الخبرة الفيزياء بقسم الفيزياء كلية العلوم، د. وئام محمود المدير التنفيذي لمركز الابتكار وريادة الأعمال ASU-iHub بجامعة عين شمس

وأشار شتا إلى أن ختام هذا التجمع الهام، الذي يجمع الباحثين والخبراء والقادة وأصحاب الرؤى من كل من مصر والولايات المتحدة، لم يسلط الضوء فقط على الإنجازات الفردية للباحثين والمبتكرين، ولكنه سلط الضوء أيضًا على قوة من الشراكات بين الثقافات، حيث استكشفنا معًا علاقات جديدة، ووضعنا الأساس للتعاون المستقبلي الذي سيعود بلا شك بالنفع على البلدين، مضيف انه قد شهدنا تبادلاً ديناميكياً للأفكار والمعرفة والرؤى للمستقبل.

يهدف البرنامج إلى تعزيز التعاون بين الباحثين المصريين وشركائهم الأمريكيين بالمشروعات الممولة من الهيئة وعرض أهم النماذج الناجحة للمشروعات الممولة؛ إلى جانب تبادل الأفكار والآراء بين الباحثين بشأن المشروعات على نطاق واسع.