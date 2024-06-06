رئيس جامعة دمنهور يتابع سير الامتحانات بكليتي التربية والآداب.. صور

أجرى الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، جولة بكليتي الآداب والتربية للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/ 2024.

وحرص رئيس الجامعة، خلال الجولة، على التحدث مع الطلاب للاطمئنان عليهم، والاستماع إلى ملاحظاتهم، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة اللازمة لهم لأداء الامتحانات في أفضل الظروف، كذا الالتزام بالتعليمات واللوائح المنظمة للامتحانات، وتوفير أجواء هادئة ومناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على توفير كافة الإمكانيات المتاحة لضمان سير الامتحانات في أجواء هادئة ونظامية.

رئيس جامعة دمنهور يلتقي أعضاء هيئة التدريس

وعلى هامش الجولة اجتمع رئيس الجامعة مع عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكليتين بحضور عمداء الكليتين لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المتعلقة بالعملية التعليمية الخاصة بكل كلية، كما استمع إلى آراء أعضاء هيئة التدريس وما أبدوه من ملاحظات لتطوير العملية التعليمية بكلياتهم.

شدد رئيس الجامعة، خلال اجتماعه بأعضاء هيئة التدريس على ضرورة تطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المعايير والمقاييس المعتمدة التي تحدد مضمون وشكل ورقة الأسئلة الامتحانية وأن تكون الأسئلة واضحة، بالإضافة إلى إعطاء الوقت الكافي لكل امتحان، مؤكدا ضرورة التواجد داخل القاعات للإجابة على استفسارات الطلاب، وتوفير كافة مقومات الراحة للطلاب، وحل أية مشكلة قد تطرأ، والبدء في أعمال التصحيح والكنترولات فور الانتهاء من امتحان كل مادة، والتأكد من دقة رصد الدرجات.

وأكد رئيس الجامعة، ضرورة تحقيق الانضباط في أعمال الامتحانات والكنترولات، وأن يسير التصحيح والرصد بشكل يومي لإعلان نتائج الطلاب في أسرع وقت.

وفي ختام جولته تفقد ستوديو الإعلام بكلية الآداب للوقوف على آخر التطورات به، وكذا تفقد معمل الواقع الافتراضي لقسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية بالكلية، مشيدا بما تم إنجازه وأهميته لخدمة طلاب الجامعة.