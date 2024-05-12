نوير.. أسطورة حية تكمل 500 مباراة في البوندسليجا

احتفل نادي بايرن ميونخ اليوم، بإنجاز تاريخي حققه حارسه الدولي مانويل نوير، حيث شارك في مباراته رقم 500 في الدوري الألماني "البوندسليجا".

جاء إنجاز نوير في مباراة هامة ضد فولفسبورج والتي فاز بها الفريق البافاري بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الألماني.

ولعب نوير المباراة كاملة، وساهم بشكل كبير في تحقيق فريقه للفوز بنتيجة 2-0.

شارك نوير مع بايرن ميونخ في 344 مباراة في الدوري الألماني، بينما لعب 156 مباراة مع ناديه السابق شالكه.

وخلال 13 عاما قضاها في بايرن ميونخ، حقق نوير 29 لقبا، بما في ذلك ثلاثية البطولة والكأس ودوري أبطال أوروبا مرتين (2013 و2020).

حصل نوير أيضا على العديد من الألقاب الفردية، مثل جائزة أفضل لاعب كرة قدم في ألمانيا لعامي 2011 و2014، وجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2020 من الفيفا، وجائزة أفضل حارس مرمى في العقد 2011-2020 من الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم.

يعد نوير أحد أفضل حراس المرمى في تاريخ كرة القدم، ويعتبر نموذجا يحتذى به لكثير من الشباب، وإنجازه بالوصول إلى 500 مباراة في الدوري الألماني يؤكد على مكانته كأحد أساطير هذه البطولة العريقة.

ورغم بلوغه سن الـ38، إلا أن نوير ما زال يتمتع بمستوى عال من الأداء، ويعد ركيزة أساسية لفريقه بايرن ميونخ.