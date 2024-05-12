أرسنال يهزم مانشستر يونايتد في معركة حاسمة على صدارة الدوري الإنجليزي

حقق فريق أرسنال فوزا ثمينا على مانشستر يونايتد بنتيجة 1-0، مساء اليوم الأحد، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

لم ينتظر أرسنال طويلا لافتتاح التسجيل، حيث تمكن لياندرو تروسارد من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 20، بعد تمريرة حاسمة من كاي هافيرتز.

سيطر مانشستر يونايتد على مجريات الشوط الأول بنسبة استحواذ وصلت إلى 55%، لكنه لم يتمكن من ترجمة هذه السيطرة إلى أهداف حقيقية.

في الشوط الثاني، سيطر أرسنال على مجريات المباراة، لكنه واجه صعوبة في اختراق دفاع مانشستر يونايتد المنظم، أصيب بوكايو ساكا، نجم أرسنال، في الدقيقة 82، وغادر المباراة، ليحل مكانه جابرييل جيسيوس.

أجرى إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، ثلاث تبديلات دفعة واحدة في الدقائق الأخيرة من المباراة، لكن محاولات أصحاب الأرض انتهت بالفشل على مرمى آرسنال.

بفضل هذا الفوز، ارتفع رصيد أرسنال إلى 86 نقطة، ليحتل صدار الدوري الإنجليزي مؤقتا، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 54 في المركز الثامن.

سيواجه أرسنال مهمة صعبة في الجولة القادمة، حيث سيسافر إلى ملعب "غوديسون بارك" لمواجهة إيفرتون في الجولة الأخيرة من الموسم.