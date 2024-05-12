"الابن العاق" قتل والدته بسبب فلوس المخدرات وألقى جثتها من الدور السابع بالمرج

"تلميذ إبليس"، أقل ما يمكن أن يوصف به «كريم» الشاب العشرينى، الذى تلفح بالنذالة والجحود مرتديًا عباءة الشيطان، ليلطخ يداه بدماء والدته، بعدما تعدى عليها بالضرب باستخدام سلاح أبيض، هانت عليه الأم، فلم يرتجف قلبه لتوسلاتها.

واستمر الابن العاق فى تنفيذ جريمته ولم يترك لها فرصة واحدة للنجاة، حيث قام بالقائها من الطابق السابع، وبعد تنفيذ الجريمة خرج من المنزل على أمل ألا ينكشف أمره، لكنه لم يعلم أن عدالة السماء كانت تقف له بالمرصاد ليتم كشف الحقيقة من قبل رجال مباحث المرج.

كواليس جريمة "الابن العاق" كما سردها "محمد حماد"، أحد سكان شارع الورشة بمنطقة المرج، وأحد شهود العيان على الواقعة، راحت ضحيتها سيدة تدعى "بدور" وتبلغ من العمر ٤٥ عاما، مشيراً إلى أن نجلها المتهم"كريم" ٢٥ سنة، مشهور عنه تعاطى المخدرات قبل السكن فى المنطقة، والجميع هنا كان يتجنب التعامل معه لسوء سلوكه.

وأضاف الشاهد: "قبل نحو عامين من وقوع الجريمة كانت والدة المجنى عليه ووالده ينامان أمام باب المسجد، طردهما من الشقة التى كانوا يقطنون بها، حتى قام مالك العقار الذى شهد الجريمة بمنحهما شقة لمدة أسبوع لحين تدبير أمورهما، ولحين عثورهما على شقة يعيشان فيها، إلا أن الأمور تبدلت وأصبحت المدة سنتين بدلا من أسبوع".

وتابع:" لم يقم صاحب العقار بطردهما، وتحمل عدم دفعهما الإيجار بين الحين والآخر، ورغم ذلك إلا أن المتهم لم يرحم فقر والدته واحتياجها للأموال وكان يتعدى عليها بالضرب للحصول على الأموال لشراء المخدرات، مستطردا: "كان على طول بيضربها عشان ياخد فلوس يشترى سمسوم مخدرة".

وأوضح الشاهد:" يوم الجريمة سمعنا صوت عالى قادم من ناحية الشقة محل سكن المجنى عليها، وكان هذا الصوت شجار مع نجلها كالعادة بسبب فلوس المخدرات، وبعد وقت قصير وخلال تواجدنا فى الشارع سقطت جثة المجنى عليها من الطابق جثة هامدة، وحينها قام الأهالى بإبلاغ الشرطة ووصل المقدم أحمد مصلح، رئيس مباحث قسم شرطة المرج، هنا إلى مسرح الجريمة، وبعمل التحريات تبين أن نجلها كريم قام بطعنها بسلاح أبيض، ثم قام بإلقاء الجثمان من الدور السابع".

وأردف: "بعد وصول النيابة ومعاينة جثمان المجنى عليها، أمرت بنقلها إلى المشرحة ووضعها تحت تصرفها، وبعد ذلك علمنا أن رجال المباحث نجحوا فى ضبط المتهم والذى اعترف بارتكاب الواقعة عقب رفض الضحية منحه أموالا لشراء مخدرات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وبالعرض على قاضى المعارضات أمر بحسبه ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.