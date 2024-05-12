أتلتيكو مدريد يحسم فوزًا ثمينًا على سيلتا فيجو بالدوري الإسباني

حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزا ثمينا على سيلتا فيجو بنتيجة 1-0، مساء اليوم الأحد، على ملعب "سيفيتاس واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني.

سيطر أتلتيكو مدريد على مجريات المباراة منذ بدايتها، لكنه واجه صعوبة في اختراق دفاع سيلتا فيجو المنظم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، انتظر أتلتيكو مدريد حتى الدقيقة 84 لتسجيل هدف الفوز، حيث نجح رودريجو دي بول في هز شباك سيلتا فيجو بعد تمريرة رائعة من أنخيل كوريا.

أتيحت لأتلتيكو العديد من الفرص خلال المباراة، لكن لاعبيه أضاعوا العديد منها، ما جعل المباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات حتى اللحظات الأخيرة.

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: أزبيليكويتا وسافيتش وهيرموسو وريكيلمي

خط الوسط: يورنتي وكوكى وفيتسل ولينو

خط الهجوم: جريزمان وأنخيل كوريا

بفضل هذا الفوز، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 70 نقطة، ليحتل المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، فيما يأتي فريق سيلتا فيجو فى المركز الـ16 برصيد 34 نقطة.