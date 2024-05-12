ads
الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

حماس تثمن إعلان مصر اعتزامها الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا أمام "العدل الدولية"

حركة حماس
حركة حماس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ثمنت حركة حماس إعلان مصر اعتزامها الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

ودعت حماس الدول العربية والإسلامية وكافة الدول حول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة في دعم القضية الفلسطينية بالانضمام إلى الدعوى المرفوعة ضد الاحتلال.

كما ثمنت حماس دعوة مصر للاحتلال الإسرائيلي بوقف الإجراءات التي قد تؤدي إلى قتل المدنيين في قطاع غزة والتأكيد على إعادة فتح معبر رفح.

وثمنت إدانة مصر انتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق أبناء شعبنا العزل ودعوتها لإلزام الاحتلال بقرار محكمة العدل الدولية الداعي لإدخال المساعدات.

حركة حماس دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني