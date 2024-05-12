بايرن ميونخ يضرب فولفسبورج بثنائية في الدوري الألماني

حقق فريق بايرن ميونخ فوزا مقنعا على ضيفه فولفسبورج بنتيجة 2-0، مساء اليوم الأحد، على ملعب "آليانز آرينا"، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الألماني "البوندسليجا".

لم ينتظر بايرن ميونخ طويلا لافتتاح التسجيل، حيث تمكن لوفرو زفوناريك من تسجيل هدف المباراة الأول في الدقيقة الرابعة بعد تمريرة من ألفونسو ديفيز.

عزز بايرن ميونخ تقدمه بهدف ثان في الدقيقة 13 عن طريق ليون جوريتسكا بعد تمريرة من توماس مولر.

كاد بريان سرقسطة أن يسجل هدفا ثالثا لبايرن ميونخ في الدقيقة 20، لكن الهدف تم إلغاءه بداعي التسلل بعد مراجعة تقنية الفار.

سيطر بايرن ميونخ على مجريات المباراة بشكل مطلق، حيث أتيحت له العديد من الفرص لزيادة الغلة، لكنه لم يتمكن من ترجمة هذه الفرص إلى أهداف.

بفضل هذا الفوز، ارتفع رصيد بايرن ميونخ إلى 72 نقطة، ليصبح على بعد 4 نقاط من حسم المركز الثاني في الدوري بشكل رسمي، وذلك قبل جولة واحدة من نهاية البطولة.