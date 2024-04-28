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الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الرئيس السوري يؤكد ضرورة تعزيز التضامن العربي لتحقيق الاستقرار بالمنطقة

بشار الأسد
بشار الأسد
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أكد الرئيس السوري بشار الأسد، ضرورة تعزيز التضامن العربي والعمل المشترك لتحقيق الاستقرار في المنطقة في ظل ما يشهده العالم من أحداث وتطورات.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، بوزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في شتى المجالات لخدمة مصالح البلدين والشعبين، إضافة إلى التحضيرات والجهود التي تقوم بها البحرين لإنجاح القمة العربية المقررة الشهر المقبل، بالإضافة إلى استعراض أهم المواضيع على جدول أعمال القمة بما يخدم المصالح العربية المشتركة وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الحالية.
وأشارت وكالة الأنباء السورية (سانا) الى أن وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد استقبل،اليوم، نظيره البحريني، حيث ناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكدا على ضرورة تعزيزها.
كما استعرض الوزيران التحضيرات الجارية لعقد القمة الـ 33 لجامعة الدول العربية، حيث شددا على ضرورة أن تدعم القمة مسيرة العمل العربي المشترك، وتعزز القدرات العربية في مواجهة التحديات المختلفة.

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