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الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

جمال الغندور يقترب من رئاسة لجنة الحكام الموسم المقبل

جمال الغندور
جمال الغندور
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استقر مسؤولو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام على رحيل البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد بنهاية الموسم الجاري.
وجاء استقرار أعضاء مجلس الجبلاية على هذا القرار في ظل الشكاوى المتكررة هذا الموسم من التحكيم وعدم ظهور بصمة واضحة للتطوير في مستوى الحكام الذي وعد به الخبير البرتغالي بعدما تولى مسؤولية رئاسة لجنة الحكام.
وعلمت “البوابة نيوز” أن مسؤولي اتحاد الكرة دخلوا في مفاوضات مع جمال الغندور لتولي رئاسة لجنة الحكام الرئيسية في الجبلاية في الفترة المقبلة عقب رحيل بيريرا.

جمال الغندور اتحاد الكرة الجبلاية بيريرا لجنة الحكام