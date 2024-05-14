"أسنان القناة" تستقبل زيارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس صباح اليوم الثلاثاء الموافق 14 مايو فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برئاسة الدكتور جمال المغربي.

تأتي الزيارة بهدف التأكد من تطبيق معايير الجودة والاعتماد بكلية طب جراحة الفم والأسنان والتي اتخذت كافة استعدادها لاستقبال تلك الزيارة لتجديد اعتماد الكلية.

شارك في استقبال فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد - الدكتور حمدي عطا الله مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتورة داليا فياض عميد كلية طب جراحة الفم والأسنان ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس بها.

ضم فريق الهيئة - الدكتور سعيد عبد الحميد، والدكتورة نسرين محمد شحاتة، والدكتورة فاطمة أحمد حمدي، والدكتورة راندا محمد الحسيني.

وخلال اللقاء أشار الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إلى أن كلية طب جراحة الفم والأسنان لديها بنية تحتية تؤهلها للصدارة على مستوى الجمهورية،

حيث تضم مستشفى لطب الأسنان تفوق الـ330 وحدة أسنان، كما تمتلك الكلية غرفة عمليات جراحة الفم والوجه والفكين بنظام الكبسولة، وتتكون من غرفة عمليات كبرى تحت التخدير العام مجهزة بمعدات تخدير كاملة للجراحات الكبرى والمتوسطة، وغرفة عمليات بها عدد 2 وحدة أسنان كاملة لمجالات الجراحات المتوسطة والصغرى تحت التخدير العام للاستفادة من امكانيات وحدتى الأسنان لعلاج المرضى ذوى الاحتياجات الخاصة الذين يصعب التعامل معهم تحت التخدير الموضعى، وتضم الوحدة غرفة عناية فائقة للمرضى، فضلا عن تجهيز الكلية بمعامل الاختبارات الإلكترونية بسعة 120 جهازا، وذلك تماشيًا مع خطة الجامعة للتوسع في المعامل الإلكترونية.

ثم توجهت الزيارة من مقر مبنى رئاسة الجامعة بعد انتهاء مراسم الاستقبال إلى مباشرة أعمالهم بكلية طب جراحة الفم والأسنان.