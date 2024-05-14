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الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

ورشة عمل للتعريف باختصاصات عمل وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة حلوان

الدكتور وليد السروجى
الدكتور وليد السروجى
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نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، ورشة عمل عن دور وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة والتعريف باختصاصات عمل الوحدة وتفعيل دورها لدعم وتمكين المرأة والفتاة تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص تحقيقاً لاستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 ورؤية مصر 2030 المبنية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أقيمت ورشة العمل تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة وأشراف الدكتورة رحاب القصير مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة والمدرس بكلية الطب .

وحاضر فى ورشة العمل نخبة من المتخصصين منهم الأستاذة شيماء نعيم مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس القومى للمرأة،  الاستاذة   رانيا طه مدير إدارة التخطيط بالمجلس القومى للمرأة، الدكتورة صفاء خضير وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة سماح ربيع أستاذ الطب النفسي بكلية الطب بجامعة حلوان.

وتناولت الندوة الجانب التوعوي بقضايا العنف ضد المرأة من النواحي الاجتماعية والنفسية، حيث تم مناقشة تعريف العنف وأنواعه، والأطر الوطنية والدولية لدعم وتمكين المرأة والفتاة، ومحاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، ودور المجتمع في التصدي للعنف، ومبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين.

شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة حلوان المجلس القومي للمرأة