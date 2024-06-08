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السبت 08 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

5 شهداء و 14 مصابا جراء قصف الاحتلال لمنزل بحي الشيخ رضوان شمال غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بسقوط 5 شهداء فلسطينيين و14 جريحا إثر قصف طائرات الاحتلال منزلًا بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

كما شنت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قذائف وقنابل إنارة شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

ومنذ قليل، قال الإعلام الحكومي في غزة، أن جيش الاحتلال قتل 14 طفلًا في مجزرة النصيرات بينهم 2 تحولا إلى أشلاء ولم يتم التعرف عليهما.

كما أدان، زعم الاحتلال أنه لم يقتل أطفالًا في مجزرة النصيرات على عكس الحقيقة، وصرح أن رواية الاحتلال كاذبة والعديد من الأطفال استشهدوا في مجزرة النصيرات

نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية عنيفة على منزلًا  في حي الشيخ رضوان شمال مدينة ‎مدينة غزة.

5 شهداء 14 مصابا قصف الاحتلال لمنزل حي الشيخ رضوان شمال غزة