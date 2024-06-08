إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم عقبة جبر في أريحا

أفادت وسائل إعلام فلسطينية،اليوم السبت، بإصابة شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم عقبة جبر في أريحا.

شنت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا على حي تل السلطان غرب مدينة رفح الفلسطينية.

كما استشهد اليوم، 5 مواطنين فلسطينيين وأصيب 14 آخرون، معظمهم من الأطفال والنساء جراء قصف إسرائيلي على منزل بحي الشيخ رضوان في مدينة غزة.

ومنذ قليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الشيوخ شمال الخليل، وتمركزت قوات الاحتلال في منطقة "القحوانة".

كما اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدتي سيلة الظهر وفقوعة في محافظة جنين، بعدة آليات عسكرية، وداهم جنود الاحتلال أحد المنازل، واقتحمت الاحتلال بلدة فقوعة، وسيرت عدة آليات في شوارع وأحياء البلدة.