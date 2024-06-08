حزب الله اللبناني يعلن استهداف تجمعا لجنود إسرائيليين في مثلث ‏الطيحات بالأسلحة الصاروخية

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، أن مقاتليه استهدفوا تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في مثلث ‏الطيحات بالأسلحة الصاروخية المناسبة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

ومنذ قليل، استهدف الجيش الإسرائيلي بلدة كفركلا بقذائف الهاون ورشقات رشاشة مصدرها مستعمرة المطلة المقابلة وإلقاء قنبلة إنارة في أجوائها.

أمس الجمعة، نفذ الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا استهدف الأطراف الشرقية لبلدة علما الشعب في جنوب لبنان.

واستهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية بـ3 قذائف مباشرة الأطراف الشرقية لبلدة كفرشوبا في جنوب لبنان بالتزامن مع رشقات رشاشة بإتجاه المنطقة نفسها.

شن طيران الجيش الإسرائيلي غارة جوية على منطقة "كسارة العروش" في مرتفعات جبل الريحان جنوب لبنان، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

كما نفذ الجيش الإسرائيلي قصفا على أطراف بلدات يارين والجبين والضهيرة وعلما الشعب في جنوب لبنان.