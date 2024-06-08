مدفعية الاحتلال تطلق قذائفها تجاه حي تل السلطان غرب مدينة رفح الفلسطينية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تشن قصفا عنيفا على حي تل السلطان غرب مدينة رفح الفلسطينية.

استشهد اليوم، 5 مواطنين فلسطينيين وأصيب 14 آخرون، معظمهم من الأطفال والنساء جراء قصف إسرائيلي على منزل بحي الشيخ رضوان في مدينة غزة.

ومنذ قليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الشيوخ شمال الخليل، وتمركزت قوات الاحتلال في منطقة "القحوانة".

كما اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدتي سيلة الظهر وفقوعة في محافظة جنين، بعدة آليات عسكرية، وداهم جنود الاحتلال أحد المنازل ، واقتحمت الاحتلال بلدة فقوعة، وسيرت عدة آليات في شوارع وأحياء البلدة.