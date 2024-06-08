هانيا الحمامي تتأهل لنصف نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش

نجحت هانيا الحمامي، لاعبة وادى دجلة في التأهل لنصف نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش، إحدى البطولات البلاتينية، ليواصل لاعبو دجلة مسيرة تقديم أداء قوي بكبرى البطولات المحلية والدولية.

وتأهلت لاعبة وادي دجلة هانيا الحمامي، للدور النصف نهائي لبطولة بريطانيا للإسكواش، بعد فوزها على تين جيليس بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-6) (11-7) (11-9)،

وتعد بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش، إحدى البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 2 حتى 9 يونيو الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 194500 ألف دولار.

وأسهم وادي دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الإسكواش في مصر، وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للإسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.