انطلاق آخر بعثة حجاج الجمعيات الأهلية بالمنيا إلى الأراضي المقدسة.. صور

ودع مكتب الحج بمديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، منذ قليل، بحضور أماني تامر وكيل المديرية الفوج الأخير لحجاج الجمعيات الأهلية 2024.

حيث انطلق فوج بعثة حجاج قرعة الجمعيات الأهلية بمحافظة المنيا للعام الهجري 1445 إلى الأراضي المقدسة، وذلك عقب تأكد أعضاء مكتب الحج من التجهيزات اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات داخل صالات السفر.

الجدير بالذكر أنه تم مراجعة جميع التنبيهات مع الحجاج وإمدادهم بكافة المعلومات اللازمة لإتمام الحج بسهولة ويسر، كما تم شرح جميع الإرشادات الواجب اتباعها؛ للحفاظ على سلامتهم، والإجراءات التي سيخضع لها الحجاج فور وصولهم الأراضي المقدسة، وتوجيههم نحو سَلْك المسار الصحيح خلال الطواف والسعي، وحتى انتهائهم من أداء فريضة بتوفير أتوبيسات مجهزة على أعلى مستوى لنقل حجاج الجمعيات الأهلية إلى مطار القاهرة وحتى عودتهم إلى منازلهم مرة أخرى.

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