دبابات الاحتلال الإسرائيلي تطلق نيرانها شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن دبابات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت نيرانها بشكل مكثف شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

استشهد اليوم، 5 مواطنين فلسطينيين وأصيب 14 آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

كما شنت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قذائف وقنابل إنارة شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

ومنذ قليل، قال الإعلام الحكومي في غزة، أن جيش الاحتلال قتل 14 طفلًا في مجزرة النصيرات بينهم 2 تحولا إلى أشلاء ولم يتم التعرف عليهما.

كما أدان، زعم الاحتلال أنه لم يقتل أطفالًا في مجزرة النصيرات على عكس الحقيقة، وصرح أن رواية الاحتلال كاذبة والعديد من الأطفال استشهدوا في مجزرة النصيرات

نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية عنيفة على منزلًا في حي الشيخ رضوان شمال مدينة ‎مدينة غزة.