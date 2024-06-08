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السبت 08 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أحمد سعد يُشعل حفل التجمع الخامس.. صور 

أحمد سعد
أحمد سعد
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أحيا النجم أحمد سعد حفل تخرج دفعة عام 2024، بإحدى الجامعات في التجمع الخامس، وسط حضور كبير رغم درجات الحرارة المرتفعة.

وقدم "سعد" خلال الحفل مجموعة من أغانيه، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور، منها: "إيه اليوم الحلو ده، وسع وسع، عليكي عيون، أنا قادر" وغيرها من الأغاني، وهو من تنظيم محمد منصور.

وطرح "سعد" مؤخرًا "بعتذرلك"، وتعاون فيها كل من الشاعر الغنائي محمد شافعي، والملحن إسلام رفعت، والموزع الموسيقي ومهندس الصوت يحيى مهدى.

ويستعد أحمد سعد لإحياء حفل في البحرين يوم 20 من شهر يونيو الجاري، ويقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة.

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