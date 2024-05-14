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الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

بطريرك الأقباط الكاثوليك يشارك في قداس الذكرى السبعين لتكريس كاتدرائية سيدة فاتيم

البطريرك إبراهيم
البطريرك إبراهيم إسحق
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شارك البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، مساء أمس، في قداس الذكرى السبعين لتكريس كاتدرائية سيدة فاتيما، بمصر الجديدة، وذكرى ظهورات العذراء في مدينة فاتيما البرتغالية، بالإضافة إلى تكريس مذبح البابا يوحنا بولس الثاني.

ترأس الاحتفال الخور أسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان، ورئيس الطائفة بمصر، بكاتدرائية بازيليك ومزار العذراء سيدة فاتيما، بمصر الجديدة، بمشاركة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، والمطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، والأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والمطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر.

شارك أيضًا عدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، والشخصيات المختلفة الأخرى، حيث قام السفير البابوي بمصر بتكريس الهيكل الجديد، باسم البابا يوحنا بولس الثاني.

وفي كلمته، أشار الأنبا إبراهيم إسحق إلى تكريس الهيكل باسم القديس يوحنا بولس الثاني، داعيًا الحضور إلى التحلي بالفضائل الإنجيلية، مقدمًا كلمات التهنئة إلى  البطريرك الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو، بطريرك بابل للكلدان، والخور أسقف بولس ساتي، راعي البازيليك.

وقدم المدبر البطريركي للكلدان الشكر والتقدير لجميع المشاركين، وفي مقدمتهم، غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، والسفير البابوي بمصر، وكافة الحاضرين، معبرًا عن امتنانه للقائمين على الاحتفال.

وفي الختام، أقيمت تطواف احتفالي، بتمثال العذراء سيدة فاتيما.

الأقباط الكاثوليك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك الخور أسقف بولس ساتي للفادي الأقدس البطريرك الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو القديس يوحنا المطران كريكور أوغسطينوس كوسا المطران كلاوديو لوراتي مطران الكنيسة اللاتينية بمصر ظهور قداس الذكرى السبعين لتكريس كاتدرائية سيدة فاتيما