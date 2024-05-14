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الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

تعرف على الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة

الحالة المرورية
الحالة المرورية
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استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين هالة الحملاوي ومحمد الشاذلي وبسنت الحسيني، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية.

ويشهد كوبري أكتوبر بعض الكثافات المرورية، كما تظهر كثافات في شارع رمسيس ولكنها تقل تدريجيا بالوصول إلى غمرة، وأيضا توجد كثافات مرورية أعلى كوبري 15 مايو المتجه للمنهدسين، بينما يشهد شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء.

وتوجد كثافات نسبية لدى الوايلي وكوبري الساحل والأميرية، وأيضا الكورنيش من المظلات إلى منطقة وسط البلد يشهد كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة، أما المتجه إلى منطقة الموسسة توجد سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات لدى منطقة المظلات.

وبالانتقال إلى محافظة الجيزة، يشهد شارع الهرم كثافات مرورية تزداد مع ساعات الذروة الصباحية، أما باقي شارع الهرم الرئيسي تظهر عليه تباطؤ في حركة السيارات، وهناك كثافات أمام المتجه إلى كوبري الجيزة المعدني، وأيضا في شارع فيصل وتبدأ من محطة المريوطية حتى كوبري فيصل.
 

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