ads
الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تداول 11 ألف طن و660 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 8 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 660 شاحنة و510 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 283 شاحنة و498 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000  طن بضائع، 377 شاحنة و12 سيارة. 
وشهد ميناء سفاجا استقبال العبارة امل ومغادرة السفينتين الحرية1 وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 3600 طن بضائع و445 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وآيلة، كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة درة جدة وعلى متنها 470 سيارة بوزن 940 طن قادمة من جدة.
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1100 راكب بموانيها.
 

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بضائع عامة ومتنوعة حركة الواردات حركة الصادرات موانئ البحر الأحمر ميناء بورتوفيق ميناء سفاجا