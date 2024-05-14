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الثلاثاء 14 مايو 2024
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عبدالرحيم علي

فضائيات

الأونروا: 450 ألف شخص نزحوا من رفح الفلسطينية منذ 6 مايو الجاري

أونروا
أونروا
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أعلنت وكالة أونروا، أن نحو 450 ألف شخص نزحوا من رفح الفلسطينية منذ السادس من الشهر الجاري، لافتا إلى أن سكان رفح الفلسطينية يواجهون الإرهاق المستمر والجوع وأملهم الوحيد هو وقف إطلاق النار.

وأضافت وكالة أونروا، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أنه يصعب تصديق أن أكثر من مليون شخص لجأوا إلى داخل رفح الفلسطينية منذ أسبوع، موضحا أن المناطق الداخلية في رفح الفلسطينية تحولت إلى مدينة أشباح.

وتابعت وكالة أونروا أن العائلات في رفح الفلسطينية انتقلت إلى أقصى الغرب قدر الإمكان ووصلت إلى شاطئ البحر المتوسط.

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