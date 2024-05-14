الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الترجي

يستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية على ملعب مختار التتش، اليوم الثلاثاء، عقب الحصول على راحة سلبية لمدة 24 ساعة أمس، الاثنين، ضمن برنامج التحضير لخوض مباراة الترجي التونسي فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما بدأ الفريق الأحمر التحضير لموقعة النهائي الأفريقي الأحد الماضي دون راحة عقب الفوز على بلدية المحلة فى الدوري.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأحد للحديث فى كافة الأمور ‏الفنية، فيما أدى اللاعبون الذين شاركوا فى مباراة بلدية المحلة بالدوري تدريبات استشفائية للتخلص ‏من الإجهاد العضلي، بينما شارك باقي اللاعبين فى المران كاملًا واشتمل على جزء بدنى وتدريبات ‏الكرة.‏

وأغلق الأهلي ملف بطولة الدوري الممتاز بعد الفوز الذى حققه الفريق على بلدية المحلة بهدفين ‏مقابل هدف، فى المباراة التي أقيمت على استاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الـ22 للمسابقة، ‏وبدأ الأهلي تحضيراته لنهائي دوري أبطال أفريقيا.‏

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على مازيمبي الكونغولي فى نصف نهائي البطولة القارية، بينما صعد الترجي التونسي إلى النهائي عقب تخطى صن داونز الجنوب إفريقي فى الدور نصف النهائي.