اليوم العالمي للابتكار.. جامعة سوهاج تنظم عددا من الفعاليات والأنشطة

نظمت مكاتب التايكو بجامعة سوهاج، عددا من الفعاليات والأنشطة المتعلقة بالإبداع والابتكار للطلاب، ضمن الاحتفال باليوم العالمي للابتكار، لتعزيز الوعي بدور الإبداع والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة.

احتفالاً باليوم العالم للابتكار.. جامعة سوهاج تنظم عددا من الفعاليات والأنشطة

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أنه في إطار الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحرص الجامعة علي تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار، بما يسهم في إعداد قاعدة علمية وتكنولوجية فاعلة، منتجة للمعرفة، وقادرة على الابتكار، تدفع الاقتصاد الوطني للتقدم المستمر.

وأشاد رئيس جامعة سوهاج، بدور مكاتب التايكو بالجامعة ومجهوداته المستمرة في توظيف ملكات الإبداع للطلاب لحل المشكلات ومواجهة التحديات، ومساعدتهم علي تحويل أفكارهم إلى منتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالم للابتكار.

وأضاف الدكتور خالد عمران نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة تحرص علي اكتشاف المزيد من المواهب الشابة وتقديم الدعم والرعاية اللازمين لهم من أجل تنمية قدراتهم الإبداعية والابتكارية، من خلال تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة والخدمات للطلاب المبتكرين والنوابغ، خاصة وأن الإبداع والابتكار البشري، اصبح يمثل الثروة الحقيقية لشعوب العالم في عصر الذكاء الاصطناعي.

وقال الدكتور معتز عطا الله مدير مكاتب التايكو، إنه تم وضع خطة لتنفيذ عدد من الفعاليات وتكثيف الأنشطة المتعلقة بالإبداع والابتكار للطلاب مثل تنفيذ ورش عمل عن أهمية الإبداع والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة، دور الإبداع والابتكار في حل المشكلات، إلى جانب عدد من البرامج التدريبية.

ووجه مدير مكاتب التايكو، شكره للدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، على دعمه الدائم المادي والمعنوي لكافة الأفكار الابتكارية والإبداعية الجديدة للطلاب لتحويلها إلى واقع ملموس، بداية من تسجيلها كبراءة اختراع لحفظ حقوق الملكية الفكرية للشخص المخترع ثم تحويلها إلى نماذج أولية مصنعة، والمشاركة بها في المؤتمرات والمعارض المحلية والدولية.

وكانت جامعة سوهاج افتتحت 14 مايو من عام 2018 مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال ”تايكو” مهمته الأساسية لبط البحوث التطبيقية باحتياجات ومشاكل المجتمع.