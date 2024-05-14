البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني يغادر القاهرة بعد زيارة رعوية ناجحة

غادر البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم أجمع، مطار القاهرة الدولي.

وجاء ذلك بعد زيارة رعوية استغرقت عدة أيام، قام فيها قداسته بالمشاركة في الاجتماع الرابع عشر لبطاركة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية في الشرق الأوسط، وبارك أبناءه الأحباء بزيارته للرعية السريانية الأرثوذكسية في مصر، كما ترأس القداس الإلهي بمناسبة (أحد توما) بحضور عدد من رؤساء الكنائس المختلفة.

وفي سياق آخر حرص قداسته على التواصل مع الإعلام المصري والعالمي، فقام باستقبال الكثير من الصحفيين والإعلاميين من القنوات الفضائية والجرائد والمواقع الإلكترونية المختلفة، وأجاب على أسئلتهم واستفساراتهم، وقام أيضاً بزيارة المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وقناة Me Sat حيث بثت القناة حلقة خاصة جداً على الهواء مباشرةً مع قداسته.

وفي ختام الزيارة زار قداسته كنيستنا في مصر القديمة حيث صلى وبارك أعمال التجديدات التي تمت فيها.