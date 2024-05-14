اصطحاب سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف فتاة مدينة نصر للطب الشرعي

اصطحبت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف فتاة واغتصابها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات له، بناء على القرار الصادر من النيابة العامة، وفي وقت سابق، أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة عندما رصدت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي مفاده تعرض فتاة لمحاولة خطف أثناء توجهها من القاهرة الجديدة إلى الشيخ زايد وقيام السائق بمحاولة خطفها واغتصابها.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق عمره 24 سنة، حاصل على دبلوم زراعة وأن الفتاة استقلت معه السيارة من أمام الجامعة الأمريكية بالتجمع لتوصيلها إلى منطقة الشيخ زايد، ولكن فى أحد الشوارع الفارغة بنطاق دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان قام المتهم بمحاولة إنزال الفتاة.