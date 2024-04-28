«موت تحت ظلال المخدرات».. وصرخة غضب داخل الخصوص

فى سكون الليل، وخلف جدران منزل بمنطقة السقيلى بمنطقة الخصوص، كانت مأساة تنتظر حدوثها، لتنقلب حياة عائلة رأساً على عقب، وتلطخ بدماء القتل، وتفجع بصرخات غضب وألم.

كان بطلها عامل بسيط، يبلغ من العمر ٣٧ عاماً، استأجر شقة فى منزل صاحبها، شاب فى مقتبل العمر، لم يتجاوز عمره ٣١ عاماً.

لكن هدوء تلك الليلة لم يدم طويلاً، فمع مرور الوقت، وتخييم الظلام، فاحت رائحة دخان غريبة من أمام منزل المجنى عليه، ليكتشف مصدرها، ويجد مستأجرة جالساً على الأرض، يتناول المخدرات دون مبالاة، أو إدراك لما قد يسببه من أذى.

استشاط غضباً، ولم يتمالك نفسه، فطالب مستأجره بترك المكان والابتعاد عن منزله، ونشبت بينهما مشادة كلامية حادة، سرعان ما تحولت إلى شجار عنيف.

لم يهدأ حماس أحدهما، فاستل المتهم سلاحاً أبيض، وطعن المجنى عليه طعنة غادرة، أودت بحياته فى الحال، لتصرخ روحه غضباً وألماً، وتلطخ الأرض بدمائه، تاركة وراءها عائلة مكلومة.

وصلت الشرطة وتم القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع شخص بمنطقة السقيلى بدائرة قسم شرطة الخصوص، بمحافظة القليوبية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين نشوب مشاجرة بين صاحب منزل ويبلغ من العمر ٣١ عاما، وعامل مستأجر شقه لديه يبلغ من العمر ٣٧ عاما، بسبب خلافات بينهما ورفض المجنى عليه قيامه بشربه المواد المخدرة أمام المنزل، فنشبت بينهما مشاجرة قام على إثرها المتهم، بطعنه بسلاح أبيض أودى بحياته.

وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهم وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

