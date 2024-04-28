هيثم درويش يكشف سر نجاح العوضي الساحق في “حق عرب”

قال الفنان الشاب هيثم درويش، إنه فخور بنجاح الفنان أحمد العوضي في مسلسل “حق عرب” الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي، مشيرًا إلى أن أحمد العوضي يسعى إلى الصدارة بين النجوم، وأن يكون اسمه في المقدمة، وهذا يجعله في تحدٍ حقيقي طوال الوقت.

وأضاف “درويش”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “Out Box”، عبر قناة “صدى البلد”، أنه شارك الفنان أحمد العوضي في مسلسل “ضرب نار” عام 2023، وتعلم الكثير من هذه التجربة، ويسعى لتكرارها مرة أخرى في رمضان 2025.

وأوضح أن مسلسل “حق عرب” من المفاجآت الجيدة في دراما رمضان 2024، مؤكدًا أن المسلسل شكّل تحديًا للفنان أحمد العوضي، لأنها أول بطولة مطلقة له، لافتًا إلى أن المسلسل على مدار عدة أيام ظل ترند رقم 1 في 9 دول عربية على يوتيوب، وهذا لا يحدث كثيرًا.

وأكد أن الخلطة التي قدمها أحمد العوضي وفكرة “اللزمات” تجعل الجمهور يتعلق بها، وأغاني المهرجانات وفريق العمل قدم جهدا كبيرا سواء من جانب الفنان رياض الخولي أو وفاء عامر ودينا فؤاد ووليد فواز.