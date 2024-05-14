الخارجية الأمريكية: يجب أن تدفع روسيا ثمن ما دمرته في أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن على المجتمع الدولي أن يجبر روسيا على دفع ثمن الدمار الذي خلفته في أوكرانيا خلال أكثر من عامين من الحرب.

وقال بلينكن - في كلمة ألقاها في أوكرانيا، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الثلاثاء -: "ما دمره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يجب أن تدفع روسيا لإعادة بنائه"، مضيفًا أنه تم منح الكونجرس سلطة السيطرة على الأصول الروسية في الولايات المتحدة، وسيتم استخدامها.

وتعهد وزير الخارجية الأمريكي بأن تدعم الولايات المتحدة أوكرانيا حتى يتم "ضمان" أمنها في مواجهة روسيا، قائلًا: "جئت إلى أوكرانيا حاملًا رسالة: سنبقى معكم حتى يتم ضمان أمن أوكرانيا وسيادتها وقدرتها على اختيار مسارها".