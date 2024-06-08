الرئيس الكولومبي يأمر بوقف صادرات الفحم إلى إسرائيل "حتى توقف الإبادة الجماعية"

قال الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، اليوم السبت، إن بلاده ستعلق صادرات الفحم إلى إسرائيل، بحسب ما ذكرت "رويترز" في نبأ عاجل.

كتب بيترو في منشور عبر حسابه علي "اكس" (تويتر سابقا): إن "الصادرات ستتوقف حتى تتوقف إسرائيل عن الإبادة الجماعية في قطاع غزة."

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان اليوم السبت، عن ارتفاع إجمالي عدد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي القطاع إلي 36801 شهيد، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

كما كشفت عن ارتفاع إجمالي عدد المصابين إلي أكثر من 83680 مصابا منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وأضافت الوزارة أن أكثر من 70 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 150 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية.