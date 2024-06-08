منتخب تونس يختتم استعداداته لمواجهة ناميبيا في تصفيات مونديال 2026

اختتم منتخب تونس، اليوم السبت، استعداداته لمواجهة ناميبيا، التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

تقام مباراة منتخب تونس ضد ناميبيا، غدًا الأحد في جنوب أفريقيا بملعب أورلاندو، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وخاض لاعبو المنتخب التونسي تدريب أخير شهد تركيز على الجانب التكتيكي، بالإضافة إلى الاهتمام بالكرات الثابتة في الوضعيات الدفاعية والهجومية، وذلك بمشاركة اللاعبين الذين سافروا رفقة نسور قرطاج إلى جنوب أفريقيا.

نتائج الاجتماع الفني لمباراة تونس ضد ناميبيا

وانعقد ظهر اليوم السبت، الاجتماع الفني الخاص بمباراة تونس ضد ناميبيا، ليخوض المنتخب التونسي اللقاء بالزي الأحمر كاملًا، بينما يرتدي الحارس القميص الأخضر.

أما منتخب ناميبيا في مباراته أمام نظيره التونسي، يرتدي الزي الأبيض كاملًا وحارسه القميص الأصفر.

مباراة تونس وناميبيا بدون جماهير

وقرر الاتحاد الناميبي لكرة القدم، إقامة المباراة بدون حضور جماهيري، وفقًا للبيان الذي أصدره أمس عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتصدر منتخب تونس جدول ترتيب المجموعة الثامنة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 برصيد 9 نقاط، بينما يأتي منتخب ناميبيا في المركز الثاني بـ7 نقاط.