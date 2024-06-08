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السبت 08 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع تطوير كورنيش ترعة الشاكرية

بمحور صبري القاضي

تطوير ترعة الشاكرية
تطوير ترعة الشاكرية بكفرالشيخ
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تابع، اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، أعمال تطوير وتجميل كورنيش ترعة الشاكرية، بمحور صبرى القاضى، غرب مدينة كفرالشيخ، وذلك فى إطار خطة متكاملة لتطوير محاور الطرق والميادين للحفاظ علي المظهر الحضارى للمحافظة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام المساعد،  وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ كفرالشيخ، أنه يتم تطوير وتجميل كورنيش ترعة الشاكرية، بمحور صبرى القاضى، بغرب مدينة كفرالشيخ، وتركيب الأعمدة الديكورية في ضوء تحسين منظومة الإنارة العامة والخدمات، وبما يتسق مع المظهر الحضارى  ويلبي إحتياجات المواطنين .

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تحسين منظومة الإنارة تحسين مستوى الخدمات تواصل أعمال تطوير ترعة الشاكرية بكفرالشيخ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ كورنيش ترعة الشاكرية بكفر الشيخ