محافظ كفر الشيخ يتابع تطوير كورنيش ترعة الشاكرية

تابع، اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، أعمال تطوير وتجميل كورنيش ترعة الشاكرية، بمحور صبرى القاضى، غرب مدينة كفرالشيخ، وذلك فى إطار خطة متكاملة لتطوير محاور الطرق والميادين للحفاظ علي المظهر الحضارى للمحافظة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام المساعد، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ كفرالشيخ، أنه يتم تطوير وتجميل كورنيش ترعة الشاكرية، بمحور صبرى القاضى، بغرب مدينة كفرالشيخ، وتركيب الأعمدة الديكورية في ضوء تحسين منظومة الإنارة العامة والخدمات، وبما يتسق مع المظهر الحضارى ويلبي إحتياجات المواطنين .

IMG-20240608-WA0073

IMG-20240608-WA0068