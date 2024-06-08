محافظ كفرالشيخ يقود حملة لإزالة الإشغالات ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين

قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، اليوم السبت، حملة لإزالة الإشغالات ومتابعة مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من سير العمل في كافة المشاريع الجارية طبقاً للمواصفات القياسية والفنية المطلوبة.

خلال الجولة، تفقد محافظ كفرالشيخ، عدد من شوارع مدينة كفر الشيخ، تم خلالها رصد عدد من المخالفات لقانون الإشغالات، وإشغال الطريق العام ببعض السلع والبضائع، وتم تحرير محاضر للمخالفين، مشددًا على أهمية تكاتف جميع الجهود من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حرص محافظ كفرالشيخ، على الاستماع لمطالب واحتياجات المواطنين الذين التقى بهم وأعطى توجيهاته الفورية لسرعة التعامل معها، ووضع الحلول العاجلة لها، كما أثنى المواطنون على اهتمام المحافظ بمتابعة جهود التنمية وتقديم أفضل الخدمات لهم.

أكد نور الدين، ضرورة الالتزام بالقانون، وعدم التعدي على الأرصفة أو إشغال الطريق العام، مشددًا على أهمية الحفاظ على نظافة الشوارع والميادين، وحماية حقوق المواطنين، محذرًا من تكرار المخالفات، موجها باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

ووجه محافظ كفرالشيخ، بمراجعة تراخيص المحال والأنشطة التجارية وحظر إنتظار السيارات في محاور الطرق والأماكن غير المخصصة للانتظار، فضلًا عن رفع كفاءة جميع المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف أعمال النظافة، وتوعية المواطنين بعدم إلقاء المخلفات خارج صناديق القمامة، وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الشارع العام، ورفع اللوحات الإعلانية المخالفة غير المرخصة، والإنتهاء من أعمال الرصف الجارية بجميع الشوارع والطرق، موجهًا برفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، وصيانة كشافات الإنارة ومراجعة صلاحية العوازل، وأعمدة ووصلات الكهرباء، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

تأتي هذه الحملة في إطار حرص المحافظة على تطبيق القانون، والحفاظ على حقوق المواطنين، وتنظيم حركة المرور، ومنع إشغال الطريق العام، والحفاظ على نظافة الشوارع والميادين، وتحسين المظهر العام للمحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ وعدد من القيادات التنفيذية.

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